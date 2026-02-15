Padovano: "Deluso da Bastoni e dalla sua esultanza. Così come dalle parole di Chivu"

Dagli studi di Sky Sport Michele Padovano ha parlato dell'errore arbitrale di ieri di La Penna nella circostanza dell'espulsione di Kalulu nell'episodio che vede coinvolto Alessandro Bastoni:

"Non me la prendo con l'arbitro, credo che abbia sì commesso un errore ma anche che sia stato ingannato. Io sottolineo il gesto antisportivo del calciatore, mi ha deluso molto, soprattutto l'esultanza dopo con la consapevolezza di aver ingannato tutti, pubblico, arbitro e avversari. Lo dice uno che in campo ci è stato e che ha simulato a suo tempo in campo, in quel momento cerchi di trarre il massimo beneficio. Però stiamo parlando di uno dei giocatori più rappresentativi del nostro calcio e della Nazionale, mi sarei aspettato qualcosa di diverso da lui e dal suo allenatore che fin qui avevo sempre apprezzato in fatto di comunicazione.

Il giorno prima ha parlato in conferenza di questi temi, il giorno dopo è successo proprio ciò di cui parlava. Nelle interviste è sempre stato eccezionale, ieri sera poteva evitare. E' uno sport di contatto, i tocchi ci sono, quello non è fallo, non è ammonizione, non è niente. Dire quelle cose è una caduta di stile, pur sottolineando quanto abbia sempre stimato pubblicamente l'allenatore. Questo mi dispiace, in questo senso muore il calcio".