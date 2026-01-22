Inter, ieri vertice di mercato con Chivu: sul tavolo un nuovo assalto a Perisic

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, in casa Inter si continua a lavorare sottotraccia per valutare eventuali opportunità utili a rinforzare la rosa. Nella giornata di ieri Cristian Chivu è stato avvistato in sede, in viale della Liberazione, dove ha incontrato i vertici nerazzurri per fare il punto sulle strategie di mercato. Non si è trattato di un blitz isolato: il tecnico rumeno è già passato più volte in queste settimane, segnale di un confronto costante e di una linea condivisa tra area tecnica e dirigenza.

Il tema caldo resta quello dell’esterno destro, ruolo individuato come priorità qualora dovesse presentarsi un’occasione concreta. Secondo Sky Sport, nei colloqui si sarebbe tornato a parlare anche di Ivan Perisic, possibile soluzione di esperienza per la corsia. Malgrado le smentite di rito, il nome dell'esterno croato rimane sul tavolo di Viale della Liberazione.

A fare chiarezza ci aveva pensato direttamente il presidente Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l’Arsenal: "Perisic? Questo è un mercato povero, dove non ci sono occasioni che possano far salire il livello qualitativo della rosa. I sondaggi e i monitoraggi sono continui, ma al momento non c’è l’opportunità giusta. Vediamo cosa succede in questi giorni. Non c’è l’imperativo di dover intervenire. Inoltre Dumfries sta accelerando il recupero e sarà presto a disposizione".