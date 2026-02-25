Inter, il ko pesa sui conti: mancano 65 milioni rispetto all'anno scorso. Serve la cessione di un big?

L’eliminazione anticipata dell’Inter dalla Champions League pesa sui conti nerazzurri. La società di viale della Liberazione, dopo il ko di ieri con il Bodo/Glimt, chiude a poco più di 71 milioni di euro il proprio percorso europeo in stagione. Una cifra che, fino a due anni fa, non sarebbe stata neanche così bassa, ma che lo diventa in virtù del nuovo formato della competizione, i cui benefici economici erano stati ben evidenti al termine dalla scorsa stagione.

In particolare, al netto dell’amarezza per l’epilogo in finale con il PSG, l’Inter aveva chiuso la scorsa Champions con un incasso complessivo da circa 136 milioni di euro: la differenza è di 65 milioni. Soldi ai quali sono da aggiungere anche i mancati incassi da botteghino che l’anno scorso, dagli ottavi in poi, avevano portato nelle casse una media di 9 milioni a partita (quindi 27 considerando ottavi, quarti e semifinali).

È una differenza che, inevitabilmente, peserà anche sul bilancio nerazzurro: l’ultimo, spinto proprio dal percorso europeo firmato da Simone Inzaghi, si era chiuso con un fatturato da 567 milioni di euro, e un utile da 35,4 milioni di euro (il primo nella storia recente del club, di fatto). Il risultato era in miglioramento di circa 70 milioni rispetto all’esercizio precedente: sono proprio i soldi che mancheranno dalla Champions in questa stagione. A meno di non registrare almeno una cessione eccellente in estate, anche se, secondo le stime attuali, l'Inter dovrebbe chiudere comunque almeno in pareggio il prossimo bilancio: non bisogna infatti dimenticare la partecipazione al Mondiale per club, il rifinanziamento del bond (con interessi decisamente inferiori) e l'ulteriore opera di abbassamento dei costi operata dalla società in stagione.