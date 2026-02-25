Fiorentina, Vanoli: "Amichevole per dare minuti a Rugani. Gudmundsson oggi in gruppo"

“Abbiamo organizzato un'amichevole per dare minuti a Rugani". Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, si è soffermato sulla decisione di organizzare un’amichevole che vedrà protagonista la Primavera viola, con cui giocherà il difensore centrale ex Juventus. Dopo la convocazione con il Pisa, l’obiettivo è riportarlo al massimo della condizione fisica.

In difesa, del resto, ha perso posizioni Pietro Comuzzo, di cui Vanoli ha parlato così: “Cosa gli manca? Niente, ha tutte le doti per migliorare. I giovani possono avere alti e bassi, ma è un difensore completo in prospettiva. Deve migliorare in impostazione, perché oggi un difensore deve essere bravo tecnicamente. A volte si perde un po' l'uomo, ma sono tutte piccole cose in cui sicuramente vuole migliorare. Lui è un pilastro per il presente e per il futuro di questa squadra. In tal senso Rugani gli darà una grossa mano per crescere".

Rugani è uno dei giocatori arrivati a gennaio esclusi dalla lista UEFA. Vanoli, a cui è stato chiesto se avrebbe fatto le stesse scelte, sapendo delle assenze che avrà domani con lo Jagiellonia in Conference League, ha risposto così: "Avere la sfera in prospettiva non si sa. Le scelte sono state sofferte, però alla fine vanno fatte e sono state condivise con tutte. Credo siano giuste. Gudmundsson "Ieri ha fatto un allenamento a parte, oggi sarà in gruppo e spero che domani possa riuscire a dargli un po' di minutaggio".

La conferenza stampa di Vanoli.