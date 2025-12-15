Lazio a caccia di idee alternative sul mercato. Anche in Serie B: piace Massolin

C'è una nuova idea di mercato per la Lazio, che in attesa di avere la conferma a proposito della possibilità di operare anche in entrata a partire dalla prossima finestra di trasferimenti invernale. Quello che i capitolini tengono sotto osservazione è il profilo di un centrocampista giovane, che si sta ben distinguendo in questa prima parte di stagione in Serie B. Si tratta di Yanis Massolin, longilineo fantasista classe 2002 che spicca in altezza, essendo quasi due metri.

Ma anche per la capacità di orchestrare le manovre offensive, tanto da aver acceso su di sé l'interesse della Lazio. Non è un titolarissimo del Modena, ma ha trovato la via del primo gol da professionista in Italia. Il suo nome, scrive l'edizione online de La Gazzetta di Modena, è stato segnalato al Ds biancoceleste Fabiani da un suo stretto collaboratore, Alberto Bianchi, che ha fornito relazioni molto positive.

Il Modena in ogni caso pregusta una plusvalenza praticamente garantita, avendo prelevato Massolin per 'appena' 700mila euro la scorsa estate, acquistandolo a titolo definitivo dai belgi del Royal Francs Borains. Oggi vale già molto di più. In questa sua prima stagione italiana, il classe 2002 ha messo insieme 9 presenze e 1 gol con il Modena tra Serie B e Coppa Italia.