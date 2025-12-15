TMW Vanoli confermato per due partite, la Fiorentina cerca anche un dirigente. Il punto

Sono ore concitate e di grande rincorsa in casa Fiorentina, con la sconfitta di ieri contro l'Hellas Verona, in quello che era un vero e proprio scontro salvezza, che ha spalancato ulteriormente l'abisso sotto i piedi dei calciatori del club viola, ma in generale dell'intero ambiente, che mai come questa volta ha visto avvicinarsi tanto l'incubo di una retrocessione in Serie B.

Nella mattinata di oggi lo stato maggiore della Fiorentina si è radunato al Viola Park, con l'obiettivo di stabilire la strategia e disegnare il giusto percorso per una situazione tanto delicata. A partire dalla posizione di Paolo Vanoli: di fatto l'allenatore è entrato in discussione già al triplice fischio di Hellas Verona-Fiorentina di ieri, ma per il momento confermato a tempo almeno per le prossime due partite, quella di Conference League sul campo degli svizzeri del Losanna e la successiva, stavolta di Serie A, che oppone la Fiorentina all'Udinese.

Non solo l'allenatore, però, perché nelle idee della Fiorentina c'è anche quella di operare un restyling dirigenziale. Prosegue la ricerca della società per una figura che sia riconoscibile e riconosciuta, un dirigente che possa portare un po' più di serenità in un momento tanto complicato e far tornare a girare il meccanismo, ormai inceppato di fatto dall'inizio della stagione.