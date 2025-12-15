Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsi

Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:30Serie A
Alessio Del Lungo

Santiago Gimenez è assente dal terreno di gioco dallo scorso 28 ottobre, quando si fermò durante la sfida tra Atalanta e Milan. Un problema che con il passare dei giorni è diventato sempre più serio e da tenere in considerazione perché ancora il messicano non si è rivisto. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, per vederci ulteriormente chiaro, il calciatore è stato anche in Olanda e si è sottoposto a una visita specialistica per analizzare il problema.

Non è escluso che debba sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente questo infortunio. Ogni scenario sarà comunque valutato con il Milan e non è stato ancora deciso. Si sono di conseguenza raffreddati pure gli interessamenti che erano arrivati da parte di club di Premier League e Bundesliga: ora la situazione più importante da capire è quella relativa al suo stato di salute.

I suoi numeri con il Milan non sono molto esaltanti: fino a questo momento ha segnato 7 gol in 30 presenze, un contributo non insufficiente, ma nemmeno all'altezza per uno che è stato pagato tanto e che era stato preso per risolvere i problemi offensivi del Diavolo. Al Feyenoord sembrava potesse essere davvero un crack, ma la realtà finora è che ha faticato e non poco.

Articoli correlati
Milan, Allegri: "Domani i migliori, poi vediamo i morti, feriti e i vivi. Leao out"... Milan, Allegri: "Domani i migliori, poi vediamo i morti, feriti e i vivi. Leao out"
Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez... Milan, si riapre il canale con il Leeds? Dopo Okafor può essere il turno di Gimenez
Anche il papà di Gimenez chiude all'addio: "Vuole stare al Milan, per lui è un sogno"... Anche il papà di Gimenez chiude all'addio: "Vuole stare al Milan, per lui è un sogno"
Altre notizie Serie A
Milan, Fullkrug al posto di Gimenez? Allegri passa da zero gol a… zero gol Milan, Fullkrug al posto di Gimenez? Allegri passa da zero gol a… zero gol
Noslin: "Il gol a Parma lo dedico a me stesso. Ho lavorato molto sulla preparazione... Noslin: "Il gol a Parma lo dedico a me stesso. Ho lavorato molto sulla preparazione fisica"
Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"... Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"
Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Fossi un club importante penserei di comprarlo,... Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Fossi un club importante penserei di comprarlo, è un campione"
Milan, intesa di massima per Fullkrug. Tare però aspetta per chiudere Milan, intesa di massima per Fullkrug. Tare però aspetta per chiudere
Lazio a caccia di idee alternative sul mercato. Anche in Serie B: piace Massolin Lazio a caccia di idee alternative sul mercato. Anche in Serie B: piace Massolin
Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsi... Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsi
Vanoli confermato per due partite, la Fiorentina cerca anche un dirigente. Il punto... TMWVanoli confermato per due partite, la Fiorentina cerca anche un dirigente. Il punto
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
5 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
Ora in radio
Scanner 18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter oggi a riposo dopo il 2-1 di Genova: domani la decisione su Calhanoglu per Riad
Immagine top news n.1 La Fiorentina ha riflettuto e deciso, per il momento i viola vanno avanti con Vanoli
Immagine top news n.2 Tutto confermato, Saelemaekers rinnova il suo contratto con il Milan. I dettagli
Immagine top news n.3 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.4 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.6 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.7 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Immagine news Serie A n.3 Inter in testa, ci può essere la fuga? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, l'ex compagno Iovine elogia Nico Paz: "Lui non si siede, nonostante il talento"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Carnevali su Berardi: "Fossi un club importante penserei di comprarlo, è un campione"
Immagine news Serie A n.3 Milan, intesa di massima per Fullkrug. Tare però aspetta per chiudere
Immagine news Serie A n.4 Lazio a caccia di idee alternative sul mercato. Anche in Serie B: piace Massolin
Immagine news Serie A n.5 Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsi
Immagine news Serie A n.6 Vanoli confermato per due partite, la Fiorentina cerca anche un dirigente. Il punto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Euro '32, Abodi: "Palermo è ancora in corsa per ospitarli. C'è stato un vertice con sindaco e club"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, definito l'arrivo di Sala dal Como: inizierà ad allenarsi già la prossima settimana
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Manfredi: "I tifosi fanno bene a pretendere di più. Oggi il club è risanato"
Immagine news Serie B n.4 Modena, per l'attacco prende quota il nome di Brunori. Sarà sfida alla Sampdoria
Immagine news Serie B n.5 Spezia, a gennaio almeno 4 innesti d'esperienza e qualità. Diversi i giocatori in uscita
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Ruggeri in gol per il suo compleanno: "Emozionato e felice di averlo segnato in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Serie C n.2 Picerno, frattura al metatarsi per Bocic. Lussazione alla spalle per Santaniello
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, Mangia: "Rimasti in 10 in modo stupido. Mercato? Dirò quello che penso"
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Diaw verso l'addio? Trattativa in corso con il Cjarlins Muzane
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"
Immagine news Serie C n.6 Alcione, Gallazzi: "Faremo i playoff! Serie B in tre anni. Sul progetto seconde squadre..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere