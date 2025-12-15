Milan, visita specialistica in Olanda per Gimenez: non è escluso che debba operarsi

Santiago Gimenez è assente dal terreno di gioco dallo scorso 28 ottobre, quando si fermò durante la sfida tra Atalanta e Milan. Un problema che con il passare dei giorni è diventato sempre più serio e da tenere in considerazione perché ancora il messicano non si è rivisto. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, per vederci ulteriormente chiaro, il calciatore è stato anche in Olanda e si è sottoposto a una visita specialistica per analizzare il problema.

Non è escluso che debba sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente questo infortunio. Ogni scenario sarà comunque valutato con il Milan e non è stato ancora deciso. Si sono di conseguenza raffreddati pure gli interessamenti che erano arrivati da parte di club di Premier League e Bundesliga: ora la situazione più importante da capire è quella relativa al suo stato di salute.

I suoi numeri con il Milan non sono molto esaltanti: fino a questo momento ha segnato 7 gol in 30 presenze, un contributo non insufficiente, ma nemmeno all'altezza per uno che è stato pagato tanto e che era stato preso per risolvere i problemi offensivi del Diavolo. Al Feyenoord sembrava potesse essere davvero un crack, ma la realtà finora è che ha faticato e non poco.