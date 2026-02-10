Roma, si avvicina il ritorno di Totti: cifre che quadrano, si discute del nuovo ruolo

Si avvicina il ritorno di Francesco Totti alla Roma, secondo quanto scrive Radio Manà Manà. L'ex capitano era presente anche ieri all'Olimpico per seguire la sfida contro il Cagliari, un chiaro segnale di quanto sia vi. E secondo quanto rivela l'emittente, l’accordo economico a grandi linee è stato già raggiunto, con gli ultimi dettagli che sono in fase di risoluzione.

Sempre l'emittente ha svelato una nuova ipotesi vagliata dalle parti: la società avrebbe proposto a Totti un ruolo da consulente esterno. Questa soluzione permetterebbe all'ex numero 10 un inserimento graduale nei quadri dirigenziali, aggirando momentaneamente alcuni ostacoli burocratici. Tra i nodi principali da sciogliere prima della fumata bianca c'è quello legato al vincolo commerciale ancora in essere tra l'ex capitano e una nota piattaforma di scommesse, che risolto o rimodulato.