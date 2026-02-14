Inter-Juventus quasi da record: è il secondo incasso più alto di sempre in Serie A
TUTTO mercato WEB
Con la sfida fra Inter e Juventus ancora in corso, emerge il dato degli spettatori paganti questa sera a San Siro. Per il big match sono presenti 75.515 tifosi, con un incasso complessivo lordo di 8.587.129€.
Una cifra altissima quella di questa sera a San Siro che numeri alla mano rappresenta il secondo incasso più alto della storia della Serie A, dietro solo al derby Inter-Milan andato in scena il 23 novembre del 2025. Quel giorno i botteghini segnarono incassi per 8 milioni e 600 mila euro, cifra attualmente record per una partita di Serie A. Considerando il calcio italiano in generale, invece, la cifra più alta mai incassata è relativa alla semifinale di Champions League fra Inter e Barcellona con 14 milioni e 670 mila euro.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile