Inter, Marotta: "Gara di andata condizionata da alcuni episodi. Mai nessun dubbio su Chivu"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Juventus a San Siro: "Vogliamo soprattutto confermare le ultime prestazioni e proseguire il rollino di marcia. Sappiamo che giocheremo con un avversario di tutto rispetto, ma vogliamo vincere".

Dopo la sconfitta dell'andata pensavate di poter essere a questo punto oggi?

"Sapevamo che la squadra era, ed è, forte. La gara di andata è stata condizionata da alcuni episodi. Sapevamo che avremmo avuto un ruolo di prestigio, oggi non guardiamo la classifica, manca tanto, Vogliamo confermare le ultime prestazioni".

Il giudizio su Chivu è oltre le aspettative?

"La scelta di Chivu non è stata casuale, conoscevamo l'uomo e l'allenatore che avevamo visto nelle giovanili. C'erano tanti valori, non volevamo confrontarlo con altri profili, siamo andati diretti su di lui. In positivo ci ha sorpreso un po', per le cose straordinarie che sta facendo, ma eravamo certi della scelta".

Rispetto a un anno fa siete messi meglio in campionato, ma peggio, potendo comunque recuperare, in Champions League. Meglio così?

"L'esperienza dell'anno scorso ci è servita. Oggi siamo presenti in tutte e tre le competizioni e vogliamo andare in fondo a tutto. Dipenderà da noi e dall'aspetto psicofisico. Chivu è molto attento a fare le cose nel modo giusto, attuando un turnover molto intelligente".