Live TMW Juventus, Chiellini: "Ciò che è successo è inaccettabile, non possiamo tollerarlo"

La Juventus ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma a San Siro è l'Inter a vincere un derby d'Italia avvelenato e pieno di tensione. Al termine della partita è intervenuto Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus: "Siamo qui come società uniti ai giocatori. Quello che è successo questa sera è inaccettabile ed è difficile parlare di calcio. Uno spettacolo è stato rovinato da un protocollo che va cambiato. Da inizio stagione e tutti si lamentano in modi e tempi diversi, siamo. Sempre stati produttivi e il calcio italiano deve cambiare. Quello che è successo sta sera non possiamo tollerarlo”.