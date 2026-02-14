Avellino-Pescara, i convocati di biancolino: out Favilli, izzo e Kumi
In vista della sfida contro il Pescara, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico irpino Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati. Ecco la lista nel dettaglio:
Portieri: Iannarilli, Daffara
Difensori: Missori, Sala, Reale, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani
Centrocampisti: Palmiero, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, D’Andrea, Biasci, Sgarbi, Insigne
Non saranno della partita Andrea Favilli, alle prese con un edema osseo al calcagno sinistro, Armando Izzo, che sta seguendo il programma di recupero dopo la lesione del muscolo soleo destro, e Justin Kumi, impegnato nel percorso riabilitativo per la lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.