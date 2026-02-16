L'Inter protegge Bastoni, non ha simulato su Kalulu. E non sarà escluso dalla Nazionale

Se Inter-Juventus ha lasciato strascichi, scorie e polemiche a non finire, Alessandro Bastoni invece si è ritrovato travolto da una bufera di commenti scandalosi e minacce di morte. Frasi abominevoli che hanno colpito anche la moglie, Camilla Brescianini, sui social media e che ha portato alla disattivazione dell'account. La causa scatenante, ovviamente, la reazione eccessivamente marcata in seguito al contatto lieve con Kalulu che ha provocato il doppio giallo e l'espulsione del difensore bianconero, svista dell'arbitro La Penna già comprovata dal designatore degli arbitri Rocchi e non solo.

L'Inter ha fatto quadrato attorno a Bastoni, per proteggerlo e stargli vicino nella giornata di ieri e restituirgli una condizione mentale tale da poter affrontare i playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. Come riferito dal Corriere dello Sport, riguardo l'episodio che ha segnato indelebilmente il Derby d'Italia, dentro il club nerazzurro c'è la convinzione che non si sia trattata di una simulazione del difensore italiano, ma di una caduta accentuata. In seguito, tuttavia, ad un contatto del braccio di Kalulu che va sottolineato.

C'è però una precisazione da fare. Infatti, nelle ultime ore c'è chi si è spinto a invocare l'esclusione dalla Nazionale italiana di Bastoni. Morale? Non avverrà, stando a quanto affermato dal quotidiano romano, senza troppi giri di parole. Nel frattempo oggi è atteso il ritorno in pubblico del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, che parlerà a margine dell’Assemblea di Lega e alzerà i muri per tutelare Bastoni e al contempo evidenziare l'errore commesso su Kalulu. Questo come tanti altri nel corso della stagione e negli anni passati.