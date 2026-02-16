Scarpa d'Oro, Kane stacca Mbappé. Lautaro Martinez perde una posizione: ora è ottavo

Harry Kane stacca Kylian Mbappé e allunga in testa alla classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna due gol, il francese si ferma e ora ci sono ben sei punti di differenza tra i due bomber, che precedono Erling Haaland, terzo a quota 44. La Serie A è nella Top 10 grazie a Lautaro Martinez: il capocannoniere del campionato italiano è ottavo con 14 reti realizzate.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1 Harry Kane - 52

2 Kylian Mbappé - 46

3 Erling Haaland - 44

4 Igor Thiago - 34

5 Vedat Muriqi - 32

6 Vangelis Pavlidis - 30

7 Luis Suárez - 28,5

8 Darko Lemajic - 28

8 Mason Greenwood - 28

8 Lautaro Martínez - 28

11 Ayase Ueda - 27

11 August Priske - 27

11 Daniel Karlsbakk - 27

11 Ibrahim Diabate - 27

15 Klaemint Olsen - 26

15 Antoine Semenyo - 26

15 Luis Díaz - 26