Due frecce in più per De Rossi: qualità e geometrie, allo "Zini" debuttano Baldanzi e Amorim

18 minuti uno. Un minuto più recupero l'altro. Il Genoa accoglie i due colpi del mercato di gennaio Tommaso Baldanzi e Alex Amorim. I due centrocampisti arrivati rispettivamente dalla Roma e dall'Alverca sono arrivati nelle scorse settimane per aumentare la qualità della squadra e senza dubbio saranno molto utili nel corso di questo finale di stagione dei rossoblù alla ricerca di punti importanti per la conquista della salvezza.ù

Gli ingressi a Cremona

Al 72' del match dello "Zini" contro la Cremonese pareggiato per 0-0, Daniele De Rossi ha lanciato il trequartista italiano, entrato in campo per Junior Messias. Ad un minuto dalla segnalazione del recupero ecco l'ingresso del brasiliano per Morten Frendrup. Entrambi voluti fortemente dal tecnico rossoblù saranno due pedine del Grifone per dare un'alternativa in più alle caratteristiche già presenti a centrocampo. La geometrie di Amorim e la fantasia del ragazzo arrivato alla ribalta con l'Empoli.

E proprio sull'ingresso di Baldanzi De Rossi ha commentato: "È entrato bene, ieri ha fatto una partitella di 40-50 metri intensa. Era un po’ che non lo vedevo, lo vedo ora maturato e con voglia di prendere la situazione in mano". Su Amorim, l'allenatore si era pronunciato prima della trasferta in terra lombarda: "E' un giocatore che a breve nella mia testa diventerà un punto fermo del Genoa, ovviamente se lo meriterà con le prestazioni".