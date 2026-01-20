Inter, Marotta freddo sul ritorno di Perisic: "Dumfries accelera, non c'è imperativo per intervenire"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Arsenal, ha parlato direttamente delle voci di un possibile ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro.

Queste le sue parole: "Perisic? Questo è un mercato povero, diciamo, dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello qualitativo della rosa, nel nostro caso. Quindi è evidente che i sondaggi e i monitoraggi devono essere frequenti da parte di Ausilio e Baccin. Fino a questo momento non c'è l'occasione che ci possa far migliorare. Vediamo cosa succede in questi giorni. Però non c'è l'imperativo di dover intervenire. Dumfries sta affrettando il suo recupero per cui è un ulteriore giocatore che sarà a disposizione quanto prima".