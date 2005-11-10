Juventus, coppia Kolo Muani-Woltemade? Serena: "Possono coesistere benissimo"

Kolo Muani più Woltemade? Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ci lavora e ci pensa per la sfida contro la Lazio. L'ex attaccante Aldo Serena si esprime favorevolmente a questa ipotesi, con il tedesco che agirebbe alle spalle del francese nella sfida ai biancocelesti in programma domani - domenica 18 ottobre - alle 20.45, a Torino.

Serena approva la coppia Kolo Muani-Woltemade

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Serena ha spiegato sulla possibile coppia: "Possono coesistere benissimmo, perché sono complementari. O meglio: compensano le rispettive manchevolezze. Quindi sì, vorrei vederli insieme dall'inizio".

Serena difende Woltemade e critica Koopmeiners

E ancora, Serena parlando di Woltemade lo ha difeso mettendo invece i fari sulle manchevolezze di un altro giocatore che lo ha deluso di recente, ovvero Koopmeiners: "Poi c'è da dire che Koopmeiners non andava mai a rimorchio. Quind non ha aiutato per nulla Woltemade", le sue parole. "Detto questo, credo che anche uno come Nico Gonzalez possa trovarsi benissimo con lui: è stato lo stesso Spalletti a sottolineare che è il miglior colpitore di testa che hanno in rosa", ha poi aggiunto Serena.