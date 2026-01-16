TMW Inter-Mlacic, trattativa a oltranza. Il club nerazzurro vuole convincere il calciatore domani

L'Inter vuole Branimir Mlacic, ma ci sono ancora gli ultimi particolari da limare. Perché se è vero che l'affare con l'Hajduk è oramai chiuso, per 5 milioni di euro di parte fissa più bonus, dall'altro lato c'è ancora da convincere il calciatore e la famiglia ad accettare la destinazione. I nerazzurri hanno intenzione di andare all in per il difensore, sull'onda di quanto successo con Petar Sucic dodici mesi fa: lasciarlo fino a fine stagione in Croazia, invece che aggregarlo subito all'Under 23 in Serie C, per fargli concludere il percorso di maturazione.

Poi si vedrà. Con la sensazione che possa essere già un tassello per la prossima stagione, al netto della giovane età. Classe 2007, avrà diciannove anni al momento dell'approdo a Milano con la possibilità di essere già importante per la prima squadra. L'Inter è molto convinta di affondare e di convincere Mlacic e l'entourage che, da par suo, forse preferirebbe uno step intermedio in vista di un trasferimento in una big.

Quindi sono attese novità nel pomeriggio. La sensazione è che l'Inter sia decisa e confidente nel chiudere l'accordo, mentre le altre parti stanno nicchiando per capire. In ogni caso l'accordo varrà da giugno prossimo, a fine campionato per l'Hajduk di Spalato, un punto dietro la Dinamo Zagabria in classifica.