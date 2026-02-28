Lecce, Trinchera: "Difesa a 3? Col Como è difficile, conta la prestazione del gruppo"

Il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Como valevole per la 27^ giornata di Serie A.

Quanto la salvezza passa dalle gare in trasferta?

"Siamo abituati a non fare tabelle. Oggi partita proibitiva, ma siamo consapevoli della nostra forza e confortati dalle ultime prestazioni. Pensiamo a oggi, più che alle partite che restano".

Giocate a 3 dietro: si è confrontato col mister?

"Non improvvisiamo nulla. Ha lavorato non solo questa settimana nell'ottica di un sistema diverso. Col Como difficile trovare la chiave giusta: modulo o no, conta la prestazione del gruppo e speriamo di non venire meno sotto questo aspetto".