Lecce, Trinchera: "Difesa a 3? Col Como è difficile, conta la prestazione del gruppo"
TUTTO mercato WEB
Il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Como valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Quanto la salvezza passa dalle gare in trasferta?
"Siamo abituati a non fare tabelle. Oggi partita proibitiva, ma siamo consapevoli della nostra forza e confortati dalle ultime prestazioni. Pensiamo a oggi, più che alle partite che restano".
Giocate a 3 dietro: si è confrontato col mister?
"Non improvvisiamo nulla. Ha lavorato non solo questa settimana nell'ottica di un sistema diverso. Col Como difficile trovare la chiave giusta: modulo o no, conta la prestazione del gruppo e speriamo di non venire meno sotto questo aspetto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"