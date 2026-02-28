Lecce, Coulibaly: "Speriamo di ottenere punti, l'obiettivo è farne il più possibile"
Il centrocampista del Lecce Lassana Coulibaly ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Como valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Con che spirito affrontate la partita di oggi?
"Non siamo soddisfatti del risultato contro l'Inter e nemmeno della classifica. Speriamo oggi di ottenere punti, l'obiettivo è farne il più possibile".
