Baturina racconta il gran gol in Como-Bologna: "Ho visto spazio, credo in me e nel mio tiro"

Il centrocampista croato Martin Baturina ha realizzato lo splendido gol che ha permesso al Como di riprendere il Bologna a tempo quasi scaduto sull’1-1 finale.

E al termine del match del Sinigaglia lo stesso Baturina è stato intervistato da DAZN: “Ho visto spazio davanti a me, io credo in me stesso e nella mia capacità di tiro quindi ho pensato: perché no? Non so se sia il mio tiro tipico, ma è andata bene”.

Per Baturina voto 7,5 nelle pagelle di TMW di Como-Bologna 1-1. Con il giudizio che segue: "Carta da tutto per tutto per l’arrembaggio finale. Ad un minuto dal termine dello scadere della partita poi la giocata della partita a regalare il pareggio del Como, un tiro a giro a togliere le ragnatele dal sette. E Ravaglia resta a bocca aperta".