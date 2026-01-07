Zazzaroni: "Fagioli unico autentico talento italiano del momento. Como? Che ca**ata Perth"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha analizzato i tre anticipi del 19° turno di Serie A sulle pagine odierne del quotidiano. Questa la sua analisi, a partire dal sempre più convincente Como di Cesc Fabregas: "La novità, nella corsa al quarto posto onorata da Roma e Juve, è il Como che comincia a crederci ma si nasconde ancora. Se fosse andato a Perth col Milan avrebbe fatto un’enorme cazzata, vista la classifica attuale".

Poi, una battuta sul tris della Juve e una dichiarazione molto forte sull'ex Juve Nicolò Fagioli: "Non può essere novità la Juve alla quale Spalletti ha comunque dato un’identità riconoscibile: da Bologna in avanti la squadra ha dimostrato di avere finalmente un senso compiuto. Tra le cose migliori proposte da Luciano c’è il rilancio di Fabio Miretti, centrocampista multiruolo che sa andare negli spazi come pochi altri in serie A. È da Nazionale come Nicolò Fagioli, l’unico autentico talento italiano del momento".

Infine, un commento su Gasperini e la sua Roma: "Gasp è nervoso (eufemismo): non ha scelto la Roma per sopravvivere, per puntare a un sesto o settimo posto, ma per provare a vincere. A Lecce ha portato al successo una sorta di Under 23. In una stagione come questa, nella quale la Roma potrebbe divertirsi, manca - al momento - ciò che sparì dal secondo anno romanista di Mourinho".