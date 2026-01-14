TMW Inter, nuovo interesse dalla Premier per Frattesi: c'è il Bournemouth. La Juve monitora

Davide Frattesi continua a essere una delle grandi incognite di questo mercato di gennaio. Perché dopo avere espresso la propria preferenza nel salutare l'Inter - solamente una presenza per sette minuti nelle ultime otto di campionato, troppo poco anche per chi voleva giocarsi le proprie carte fino a dicembre - per non perdere la Nazionale, ecco che ci sono diversi club interessati. L'ultimo in ordine temporale è il Bournemouth, con Tiago Pinto che potrebbe avanzare dopo le cessioni delle scorse settimane.

Il Galatasaray è ancora interessato e oggi è in Italia, ma è possibile che solamente nelle prossime ore verrà sciolta la sua posizione. Del resto in Turchia il mercato scade il 9 febbraio, quindi con la possibilità di operare quando qui sarà già terminato.

La situazione per il centrocampista, al momento, è bloccata dal ko di Calhanoglu, con Frattesi che potrà quindi diventare una pista calda solamente nei prossimi giorni, dopo il recupero del turco che dovrebbe arrivare a fine mese quando, però, l'Inter dovrà trovare una soluzione che accontenti tutti, magari passando da un titolo definitivo a un prestito con diritto di riscatto. A quel punto diventerebbe un'occasione per tutti, Juventus - che monitora dietro l'egida di Luciano Spalletti - compresa.