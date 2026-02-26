Mkhitaryan: "Nessuno si aspettava di non vincere un trofeo anno scorso. Non penso al ritiro"

"Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo". Parla così Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, che potrebbe rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro per un'altra stagione, cosa che lascia intendere anche nelle sue parole, come si legge su Tuttosport.

Mkhitaryan torna anche sul 2024-2025: "L'anno scorso in due settimane potevamo vincere tre trofei, abbiamo perso tutte le opportunità. Naturalmente noi volevamo vincerne almeno uno, questo è il calcio, nessuno se lo aspettava. Non siamo riusciti, dopo quella delusione abbiamo trovato una grande forza per alzarsi il giorno dopo e andare al lavoro. Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso, capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare".

