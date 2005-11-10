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Niente esordio con l'Italia per Inacio, ora il Brasile è una minaccia: Ancelotti può convocarlo

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Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
ieri alle 22:56Serie A
05.10.2026 22:56Serie A
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Un po' a sorpresa Mancini ha deciso di tenere in panchina per tutto l'incontro il giovane classe 2008 del Borussia Dortmund.
FotoTUTTOmercatoWEB

Sembrava fosse tutto apparecchiato stasera per l'esordio di Samuele Inacio, che avrebbe così virtualmente vestito "per sempre" la maglia dell'Italia. Nel 3-1 del Dall'Ara contro la Turchia però il ct Roberto Mancini ha preferito tenerlo in panchina per tutti e 90 i minuti, dando di fatto la possibilità al Brasile di convocarlo nel prossimo futuro. Bastavano pochi secondi per impedire alla Seleçao di chiamarlo fino almeno al 2029.

E adesso?

Inacio ha detto sì agli Azzurri, ma ora sarà libero eventualmente di fare altre scelte. Il classe 2008 del Borussia Dortmund tornerà in Bundesliga e cercherà di fare il massimo per ottenere un traguardo che fino a pochi anni fa avrebbe solamente sognato. Ancelotti lo stava osservando, ma sicuramente in attacco, soprattutto sugli esterni, ha più talento dell'Italia. Non ci resta che sperare che le cose possano andare come auspichiamo.

Il papà

Inacio Pià si era espresso così prima del match a TMW, commentando il 3° posto nella speciale classifica dei giovani a cura della nostra redazione: "Spero che possa trovare qualche minuto con la Turchia, sarebbe una bellissima soddisfazione. Ma lui aspetta il suo momento senza problemi. È un esterno, ma nella sua carriera giovanile ha giocato un po' in tutti i ruoli lì davanti, quindi è abituato anche ad altre posizioni. Come tipologia di giocatore è una seconda punta creativa. Passami il paragone: una sorta di Rodrygo, fatte le debite proporzioni".

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