Inter, per Diaby si decide tutto all'ultimo. Perisic tramontato, a giugno nuovo obiettivo

Non c'è nulla da escludere nelle ultime ore di mercato invernale, con il gong sincronizzato per le 20 di questa sera. Ad esempio resta ancora tutto da vedere in casa Inter circa il fronte Moussa Diaby: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, l'offerta inviata all'Al-Ittihad per il prestito con diritto di riscatto fino a dicembre - poi obbligo al raggiungimento di determinate presenze - è ancora disponibile per il club saudita.

Dita incrociate nelle ultime ore

L'esterno francese classe '99, dal canto suo, ha mostrato parecchia insistenza per mettersi su un volo diretto per Milano, così da fare ritorno in Europa e indossare la maglia nerazzurra. Posizione registrata dal fondo PIF, che dunque deciderà nelle prossime ore se liberare Diaby oppure se trattenerlo contro la sua volontà, specifica il quotidiano romano. Dovesse sfumare la pista, l'Inter comunque si ritroverebbe sempre Luis Henrique e Darmian a destra, in attesa del rientro di Dumfries.

Niente Perisic, un obiettivo per giugno

Riguardo a Norton-Cuffy, il laterale del Genoa è stato individuato come obiettivo di mercato per giugno, soprattutto se Dumfries dovesse partire. Per l'immediato, invece, Ivan Perisic non è un'opzione percorribile e il direttore generale del PSV - che detiene il cartellino del croato di 37 anni - Marcel Brands ha parlato così delle voci sull'Inter: "Si scrive molto a riguardo, noi non abbiamo sentito nulla. Ne abbiamo parlato con il giocatore, a quanto pare è stato contattato. Ultimamente va così. Ma lui resta".