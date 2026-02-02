Calciomercato Inter, per Diaby c'è l'obbligo di riscatto: le cifre e l'attesa per la risposta ma Pif sembra negativo

La trattativa per Diaby è stata coerente con la sessione invernale dell'Inter. Sembrava un tiro e molla tra due fidanzati, si tratta, si chiude e si tratta ancora. Per quanto riguarda il francese non ci si è mai spinti fino alla richiesta effettiva dell'Al-Hittihad eppure appare l'unica strada percorribile per regalare l'esterno a Chivu...

Adesso Diaby rimane l'unica vera possibilità...

Norton Cuffy, Perisic e Diaby, questi i nomi che l'Inter ha tenuto aperti fino alla fine della sessione invernale di mercato, eppure l'unica strada attualmente ancora aperta appare quella che porta al francese. Una via che però ha tolto il cantiere da poco, una restrutturazione che sembrava impedire un qualsiasi tipo di trattativa con l'Inter ma che clamorosamente ha finito anticipatamente i lavori. Se non si è riusciti a chiudere già nei giorni scorsi parte della colpa è anche dell'inter che sperava uno sconto sul cartellino del francese ma, soprattutto voleva tutelarsi per il futuro evitando di inserire l'obbligo d'acquisto al termine della stagione.

Gli arabi non hanno ceduto, la necessità dell'Inter è rimasta la stessa e di alternative non ci sono. Se nelle scorse ore è stata migliorata l'offerta, ma non di molto, secondo quanto appreso dalla nostra redazione adesso i nerazzurri si sarebbero spinti fino al massimo. La prossima proposta che i nerazzurri invieranno agli arabi, se non in serata, nelle prime ore di sole di lunedì sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Condizioni che ancora non sono state rese note, ma che probabilmente saranno inerenti a presenze oppure vittoria dello scudetto. Un totale di 32 milioni di euro che il club di Via della Liberazione dovrà versare, di cui prestito oneroso 5 milioni. Marotta e Ausilio ci proveranno, recapiteranno la proposta al club saudita, dopodiché attenderanno la risposat definitiva. Nel frattempo si può quasi definire saltata la trattativa per Perisic, lasciando aperta uno spiraglio ma solo perché il mercato è "pazzo", e certamente per Norton Cuffy.

Gianluca Di Marzio nega la possibilita a causa del no del fondo PIF

Niente Inter per Diaby: il PIF non apre alla cessione del francese

Nessuna apertura da parte del PIF: Moussa Diaby non andrà all’Inter

Il PIF non apre alla cessione di Moussa Diaby, nonostante il tentativo in extremis da parte dell’Inter.

L’ala destra francese classe 1999 non proseguirà quindi la propria carriera in nerazzurro.

Diaby ha già disputato la Serie A, con la maglia del Crotone nella stagione 2017/18. Poi Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e quindi Aston Villa nell’estate 2023.

Dopo un anno a Birmingham, il francese si è trasferito in Arabia Saudita, dove gioca la SPL con la maglia dell’Al-Ittihad.