Inter, Pio Esposito: "Onorato di essere accostato a Vieri, ma non mi piacciono i paragoni"
Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 6-2 sul Pisa nella quale ha segnato la rete del sorpasso dopo il doppio svantaggio iniziale: "E' stato emozionante sentire i cori di San Siro per me dopo il gol, sono contento di aver mostrato ancora i muscoli".
Si cominciano a fare paragoni con Vieri?
"Presto per nominare gente come Bobo, non mi piacciono questi paragoni però sono onorato di questa cosa".
