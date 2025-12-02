Tottenham in crisi, 5 ko nell ultime 7 parite. Vicario e Frank nell'occhio del ciclone

Cinque sconfitte nelle ultime sette partite, una striscia negativa che preoccupa i tifosi del Tottenham considerando anche che fra i ko vi sono i derby contro gli odiati cugini dell'Arsenal (4-1) e quello più recente contro il Fulham, in casa. Nell'ultima partita contro i cottagers è finito nell'occhio del ciclone Guglielmo Vicario, con il tecnico Thomas Frank arrivato in soccorso del portiere, difendendolo in conferenza stampa.

"Non mi è piaciuto che i nostri tifosi lo abbiano fischiato subito dopo e anche più volte. Non possono essere veri tifosi del Tottenham perché tutti si supportano a vicenda quando si è in campo e facciamo tutto il possibile per dare il massimo. Non ho problemi con i fischi dopo la partita, ma non durante. Questo è inaccettabile, secondo me".

In Premier League gli Spurs sono attualmente 12esimi e rischiano questa volta per davvero di non partecipare alle coppe europee. In Champions la squadra è attualmente al 16° posto, il che equivale al passaggio ai playoff da testa di serie mentre nelle coppe nazionali si registra l'eliminazione al quarto turno di Coppa di Lega ad opera del Newcastle.

Pertanto la posizione del tecnico Thomas Frank non sembra così salda, tanto che i media inglesi paragonano il suo periodo a quello di Nuno Espirito Santo. L'attale allenatore del West Ham ha guidato gli Spurs per 17 partite nel 2021, prima di essere sostituito da Antonio Conte. Intervenuto in conferenza stampa e rispondendo alla domanda circa il suo futuro al Tottenham, Frank ha così risposto: "Sono molto fiducioso. Penso che la proprietà sia composta da brave persone, intelligenti. Sanno come gestire un'azienda e stanno imparando molto sul calcio, ora che sono diventati proprietari. Penso che quando abbiamo a che fare con persone intelligenti, si rendano conto che ogni dinastia di successo, ogni club di successo ha richiesto tempo. Sì, ce n'è uno in cui magari vinci un anno o il secondo, ma non puoi sostenerlo se non costruisci qualcosa di sostenibile. È impossibile".