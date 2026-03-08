Inter prima, Milan secondo. Ma sugli stipendi non è così: Max ha 35 milioni in meno ed è quinto
La classifica del campionato di Serie A racconta di un distacco netto tra l’Inter e il Milan, prossime a sfidarsi nel derby. Dieci punti che fanno la differenza, nelle rispettive speranze di vincere lo scudetto. Analizzando le rose a disposizione dei due allenatori, però, non dovrebbe essere la squadra rossonera a tallonare i nerazzurri.
Qui Inter. La società di Viale della Liberazione ha da tempo operato il sorpasso sulla Juventus, diventando il club con il monte ingaggi più alto della Serie A: circa 135 milioni di euro lordi a stagione, con una media di 2,6 a giocatore. Nella top ten dei calciatori più pagati in Italia, ben cinque sono nerazzurri: Lautaro Martinez (9 milioni di euro netti a stagione), Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (6,5), Marcus Thuram (6) e Alessandro Bastoni.
Qui Milan. Massimiliano Allegri parte da una base ben più bassa. Al lordo, il Milan paga ingaggi per 99,9 milioni di euro a stagione. Per farsi un quadro, spendono di più, oltre all’Inter, anche Juventus, Roma e Napoli. In media, ciascun giocatore rossonero percepisce una cifra lorda di 1,9 milioni di euro. Nella top 10 dei più pagati, non c’è nessun milanista: Rafael Leao (5 milioni) si ferma ai piedi della classifica, seguono i francesi Adrien Rabiot e Christopher Nkunku con 4,8 milioni di euro a stagione. Una bella differenza.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.