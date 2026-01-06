Inter pronta a sfidare il Parma. Frattesi nome caldo sul mercato

La vittoria contro il Bologna in casa Inter ha seminato certezze. Nel gioco, visto quanto espresso nell’arco della partita, ma soprattutto nel morale, proiettando l’Inter in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. Prima dello scontro diretto contro Antonio Conte in programma il prossimo 11 gennaio Chivu domani affronta il suo passato. I nerazzurri fanno visita al Parma nell’ultimo match del girone d’andata, cercando quella che sarebbe la sesta vittoria consecutiva in campionato. Dopo la trasferta di Pisa Lautaro Martinez e compagni non si sono più fermati, nemmeno per un piccolo rallentamento di percorso. Due gol subiti e dodici reti segnate, metà delle quali portano la firma del capitano nerazzurro.

Sarà ancora Lautaro domani a guidare l’attacco dell’Inter con Marcus Thuram al suo fianco. Partita come sempre speciale anche per il francese visti i trascorsi del padre Lilian nel club ducale, anche se Pio Esposito potrebbe anche essere schierato titolare. A prescindere dagli uomini la squadra di Chivu sta trovando una nuova identità. L’assetto tattico è quello di Inzaghi ma è l’interpretazione tattica a cambiare. La squadra ricerca l’attacco alla profondità più della manovra avvolgente, con un pressing sempre più deciso nella trequarti avversaria. Da rivedere ancora le transizioni difensive dato che spesso c’è maggiore distanza tra centrocampo e difesa. Ma il pacchetto arretrato con l’assetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni sta fornendo Le adeguate garanzie.

C’è il campo, da una parte. Ma c’è anche il mercato, che presto potrebbe tornare alla temperatura di ebollizione. La pista dell’eventuale ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro ormai sembra svanita, con il laterale portoghese pronto a ritornare al Barcellona. Davide Frattesi invece pare essere destinato alla partenza anche se ad oggi il giocatore non ha manifestato la voglia di levarsi di dosso i colori nerazzurri. Lo scarso impiego - soprattutto per problemi fisici - potrebbe però presto convincerlo a lasciare Milano. Ad oggi la pista turca che porta al Galatasary è la più gettonata. La dirigenza di Viale della Liberazione in ogni caso non libererà il giocatore a meno che non arrivi la giusta offerta.