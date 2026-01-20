Inter, quattro punti per gli ottavi di finale. I playoff sono già praticamente certi

Le ultime due sconfitte in Champions possono far pensare, ma l'Inter è ancora padrona del proprio destino. Perché se è vero che i playoff sono già praticamente arrivati con i 12 punti - e soprattutto l'ottima differenza reti che la rende pressoché irraggiungibile da chi è al venticinquesimo posto - dall'altro si poteva legittimamente pensare a qualcosa di più nelle ultime due. Sfortunata contro l'Atletico Madrid, perdendo all'ultimo minuto, anche con il Liverpool la sconfitta è arrivata a due minuti dalla fine.

Quota ottavi

Forse basterebbero quattro punti, sicuramente con sei verrebbe centrata la quota. A sedici potrebbero esserci visioni differenti perché ci sono almeno altre sei squadre che possono arrivare in quella zona di classifica. Dipenderebbe poi da altri fattori.

Gli avversari

Decisamente non facili. Perché prima c'è l'Arsenal, prima in classifica in Premier League e che ha pareggiato sì con il Nottingham Forest, ma dall'altro lato ha comunque guadagnato un punto sulle dirette avversarie, cioè Aston Villa e Manchester City, cadute entrambe nell'ultimo turno di campionato. Sei su sei in Champions ed è già qualificata aritmeticamente agli ottavi, non male. Sul finale c'è il Borussia Dortmund, in quello che sarà uno scontro diretto per la qualificazione.

Le prossime partite

20/01 Inter-Arsenal

28/01 Borussia Dortmund-Inter