Atalanta, Raspadori: "Grande partita. Con questa mentalità possiamo toglierci soddisfazioni"

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Cremonese nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo. L'attaccante nerazzurro ha confezionato l'assist per il gol del vantaggio di Nikola Krstovic con un passaggio preciso che ha permesso al montenegrino di finalizzare con una girata vincente. Con questa vittoria i bergamaschi salgono al settimo posto con 39 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 23 in quindicesima posizione insieme al Genoa.

Hai parlato di Champions perché il sogno è quello, ma prima di arrivare a questo ti chiedo se hai restituito il favore dell'assist per il gol che invece ti ha fatto fare lui stasera.

"Sì, diciamo che è stata una bella azione dove lui è stato poi bravissimo da attaccante a trovare la porta. Credo che oggi sia stata fatta una grande partita, è stata fatta bene nell'approccio, bene nell'atteggiamento, è stata preparata molto bene. Peccato per aver preso questo gol alla fine che sicuramente rende il risultato un po' bugiardo perché secondo me abbiamo avuto le occasioni per fare qualche gol in più. Ripeto, abbiamo fatto molto bene e dobbiamo ripartire sapendo che con questa mentalità possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Quasi quasi arrivava anche il tuo di gol, quanto ti è mancato stasera anche se hai fatto assist?

"Sicuramente ho avuto qualche situazione dove potevo anche fare un po' meglio, è così. A volte hai più situazioni e non vengono, a volte con una palla fai gol. L'importante è avere le situazioni per cercare di segnare. Ripeto, abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo far meglio per chiudere prima la partita. Sono contento per la squadra, per lo staff, per tutti, perché comunque sappiamo quanto lavoriamo per giocare partite del genere e siamo contenti".