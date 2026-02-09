L'Atalanta si gode Krstovic: con Palladino è rinato. E la sua media gol è impressionante

Nikola Krstovic con Raffaele Palladino non è solamente rinato, è proprio diventato un altro giocatore. Nelle 15 partite che ha disputato con l'Atalanta e con il tecnico italiano tra Serie A, Champions League e Coppa Italia è riuscito a segnare 6 gol e fornire 2 assist, il tutto in 546 minuti sul terreno di gioco, ovvero l'equivalente di poco più di 6 gare intere. In pochi si aspettavano una metamorfosi del genere, ma lui, attraverso il lavoro, ha fatto ricredere tutti.

Tra gli attaccanti di questa Serie A solo Ange-Yoan Bonny ha una media gol migliore dell'ex Lecce. Il francese ha segnato un gol ogni 113 minuti, il classe 2000 invece è a quota uno ogni 127. Poco più indietro con uno ogni 128 Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato, mentre è a quota uno ogni 129 Artem Dovbyk e uno ogni 153 invece Rafael Leao.

Non sono solo i gol però a fare la differenza per Krstovic, perché le sue prestazioni sono totalmente diverse rispetto all'inizio di stagione. Il 25enne è più vivo che mai, non molla un centimetro, fa salire la squadra e non perde mai un duello fisico. Oggi contro Baschirotto è stato dominante: neanche uno come lui, con cui è stato compagno ai tempi del Lecce, ha saputo contenerlo.