Inter scatenata sul mercato dei centrocampisti: prenotato Massolin, che finirà la B a Modena

Simone Lorini
Oggi alle 22:20
Simone Lorini

L’Inter ha raggiunto un accordo per l’acquisto di Yanis Massolin dal Modena, dimostrandosi molto attiva sul mercato anche dei giocatori di prospettiva. Secondo Fabrizio Romano 4,5 milioni di euro più bonus è quanto i nerazzurri sborseranno, a far differenza nel convincere i Canarini è stata la promessa di poter tenere il giocatore: Massolin è infatti destinato a restare al Modena, in Serie B, fino alla fine della stagione.

Il classe 2002, che da dicembre ha iniziato a conquistare sempre più spazio fino a diventare un titolare della formazione di Andrea Sottil, vantava offerte anche da PSV Eindhoven e Villarreal.

