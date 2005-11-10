Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Martinez ancora titolare, con Thuram c'è Bonny

Alle ore 21:00 l'Inter ospita lo Shakhtar Donetsk per la partita valida per la 3^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2026/27, con i nerazzurri ancora fermi a quota zero punti dopo i 180 minuti inaugurali nella competizione.

Le scelte di Chivu e Arda Turan

Sono state rese note le scelte dei due allenatori per chi comincerà da titolare la partita. Risolto il ballottaggio in porta, con Provedel che dovrà ancora pazientare per poter fare il suo esordio in nerazzurro: Chivu sceglie di non togliere fiducia a Martinez nonostante i recenti errori. In difesa riposa Bisseck e c'è Carlos Augusto adattato, a centrocampo Sucic preferito a Zielinski e all'ex Mkhitaryan. Davanti a far coppia con Thuram c'è Bonny e non Pio Esposito. Di seguito dunque le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Gomes, Mendoza; Kaua Elias.

A disposizione: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newertton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Meireles, Bruninho.

Allenatore: Arda Turan.