La Premier League sfotte Vicario. Il video fa infuriare il Tottenham e viene cancellato

Non c'è pace in casa Tottenham: non solo un altro derby perso, il secondo in due partite da quando c'è Igor Tudor in panchina. Non solo uno spettro retrocessione nemmeno che fa davvero paura. Oltre al danno, la beffa social. Perché non bastano gli sfottò dei tifosi delle altre squadre agli Spurs, sono arrivati anche quelli della Premier League:

Nello specifico, dopo la sconfitta contro il Fulham, l'account Instagram del massimo campionato inglese ha deriso Guglielmo Vicario, per un calcio piazzato finito direttamente in fallo laterale. Il tutto accompagnato da alcune frasi: "Ecco come è stata gestita l'azione" ma anche "Un calcio di punizione interessante di Vicario" con tanto di "Whoops..." finale e una emoji che ride, mentre il video si spostava sulla reazione di Igor Tudor a bordocampo.

Un post che ha inevitabilmente raccolto ulteriori sfottò da parte dei tifosi avversari e aumentato la rabbia di quelli degli Spurs ma non solo. Ad andare su tutte le furie è andata anche la società Tottenham. Non a caso il post è stato successivamente rimosso dai vari canali social.

Intanto fa paura la situazione dei londinesi, che non vincono una partita ufficiale dal 28 gennaio, in Champions League contro l'Eintracht, a Francoforte. Da allora 5 partite di Premier League, un pari in casa contro il Manchester City e 4 sconfitte consecutive. In mezzo un cambio di panchina, da Thomas Frank a Igor Tudor. Se ci limitiamo al solo campionato i numeri fanno ancora più impressione: nessuna vittoria nel 2026 in 10 partite giocate, nelle quali gli Spurs hanno ottenuto 4 pareggi e 6 sconfitte. Prossimo impegno, un altro derby, contro il Crystal Palace.