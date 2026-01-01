Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato

Inter e Juventus si sfideranno questa sera sul campo di San Siro ma, come spesso capita, il derby d’Italia ha i suoi risvolti di mercato. Di scippi, sgarbi e anche qualche affare, fatto o saltato, è piena la storia del calcio italiano. A gennaio, i tifosi nerazzurri hanno “rischiato” di trovarsi contro l’ex capitano Mauro Icardi, corteggiato in maniera molto concreta dalla Juve. In futuro, le due società sono pronte a incrociare telefoni e WhatsApp, più che palla e piedi, per alcuni obiettivi comuni.

Il principale, in questo momento, è Guglielmo Vicario. Il secondo portiere della Nazionale ha confermato al Tottenham tutte le qualità che aveva già fatto intravedere in Serie A. All’Inter piace tantissimo, probabilmente sarebbe stato nerazzurro se gli Spurs non si fossero inseriti mentre la società di viale della Liberazione definiva la cessione di Onana. Oggi Marotta, Ausilio e Baccin devono preparare il post Sommer, ma anche da casa Juve seguono con grandissima attenzione: Di Gregorio, senza strafalcioni, non ha mai entusiasmato e il suo posto da titolare fisso non è assicurato.

Inter e Juve seguono con una certa attenzione anche l’evolversi della situazione di Zeki Celik. Il laterale turco è esploso con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, ma il rinnovo con la Roma è in alto mare: sorpreso dalla mancanza di un approccio formale, il giocatore ha alzato, non di poco, le proprie richieste economiche per prolungare e ora chiede il doppio dell’attuale ingaggio. Marotta, grande protagonista con i parametri zero in carriera, fiuta l’affare, ma anche Comolli è alla finestra.

È gasperiniano un altro possibile obiettivo. A livello tecnico, Ederson piace a entrambe: al momento nessuna trattativa concreta, ma l’estate può essere territorio di sfida. Ultimo, ma non per importanza (anzi), c’è chi gioca in una e in futuro potrebbe passare all’altra: Weston McKennie è tra le note positive della stagione bianconera. Il suo contratto è in scadenza e filtra anche un certo ottimismo sulla possibilità di un prolungamento. L’Inter, però, è lì, pronta ad approfittare di un’eventuale rottura.