Inter, tentativo di fuga. Roma, il valore del mercato

Nel corso del TMW News di oggi il punto della situazione sul campionato alla luce della vittoria dell'Inter contro il lecce. Adesso i nerazzurri in virtù del pareggio casalingo del Napoli contro il Verona possono iniziare una fuga. Durante il programma vi proporremo una serie di interviste personaggi di spicco del mondo del calcio da Toni a Frey fino al Profeta Hernanes. E ci soffermeremo pure sulle mosse di mercato della Roma.

Chivu, primato e piedi per terra

"La partita di domenica sera con il Napoli ci ha tolto tante energie - ha detto il tecnico dei nerazzurri - pensando anche alle aspettative dei giocatori. C'è il rammarico per non averla vinta contro il Napoli. Volevamo far chiudere le voci relative agli scontri diretti. Noi ce la metteremo sempre tutta, mettiamo sempre cuore in campo. Non è mai facile. Col Lecce mancavano energia e lucidità. Ho preso anche delle decisioni che possono essere sembrate ridicole. Prendo le decisioni anche in base a quello che vedo negli occhi dei ragazzi. A me bastano la riconoscenza e il rispetto dei giocatori e della società. Cosa che la società ha sempre dato. Vedo un gruppo di persone vere. Pio Esposito oggi ha segnato e lavora per gli altri. Noi siamo strafelici di quello che sta facendo. Noi siamo in doppia cifra pensando a quello che creiamo. Alcune domande sui gol fatti forse le dovete fare agli altri".

