Inter, Thuram e la caratteristica che ruberebbe ad un compagno: "L'energia di Barella"

Torna la Champions League e l'Inter questa sera sarà impegnata a San Siro per in big match contro l'Arsenal, club che guida la classifica sia in Premier League che in Europa. A tal proposito, ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, è intervenuto il centravanti Marcus Thuram. Queste le sue parole: "La cosa più importante che ti ha insegnato il calcio? he per raggiungere ogni obiettivo c’è sempre bisogno della squadra".

Qual è il miglior complimento che ha mai ricevuto?

"Quando mi dicono che sono un buon compagno e che riesco a portare gioia nello spogliatoio".

Quale caratteristica più l'ha aiutata in carriera?

"Il mio sorriso. Sorridere aiuta a capire e conoscere da subito le persone. Io ho iniziato a giocare perché mi divertivo al campo con gli amici; oggi il calcio per me è un lavoro, con partite importanti e risultati che contano, ma non dimentico che è anche passione e lavoro intenso perché in ogni partita si ha l’occasione di crescere e migliorare".

Che qualità prenderebbe ad un compagno?

"L'energia di Barella, lui ha veramente tantissima energia. Anche io ne ho molta, però lui mi sorprende ogni giorno".

Tre aggettivi per descriverla?

"Felice, positivo e con tantissima voglia di fare".