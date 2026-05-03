Inter, Thuram: "Gara con la Roma ha dato un segnale. Ognuno ha messo qualcosa nello scudetto"

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del 21° Scudetto: "La firma sullo scudetto l'abbiamo messa tutti, ognuno ha messo il proprio segno per aiutare a vincere l'Inter".

Cosa vi è scattato in testa a inizio stagione?

"Merito di tutti, del mister, del gruppo e dello staff dopo un anno complicato come lo scorso. Siamo tornati ad Appiano e abbiamo ricominciato a giocare insieme come avevamo sempre fatto".

Quale è stata la partita della svolta?

"Chivu ci ha dato molto, ci ha insegnato a restare sul pezzo senza pensare a quello che viene detto fuori. Siamo esperti, sappiamo che fanno parte del gioco. Forse la partita contro la Roma in casa, col rientro di Lautaro, è stato un bel segnale".

Quale è stato il cambiamento principale dal punto di vista tattico?

"Ci sono tante cose che abbiamo cambiato e tante cose che sono rimaste dallo scorso anno. Si parla dello scorso anno come di un fallimento, ma siamo arrivati in finale di Champions e ad un punto dal Napoli. Il mister ci ha dato dei pezzi mentali per continuare a spingere a testa bassa ed è quello che abbiamo fatto".