Inter, Thuram: "Mi sento bene. Tra l'assist e il colpo di tacco scelgo il secondo"
TUTTO mercato WEB
"Era importante vincere, era la seconda partita e la prima in casa. Non abbiamo preso gol ed è stata una bella serata per noi". Parla così ai microfoni di Inter TV, Marcus Thuram, attaccante nerazzurro che è stato eletto dalla UEFA come MVP del match terminato 3-0 contro lo Slavia Praga e valevole per la seconda giornata di League Phase di Champions League.
Uscito dolorante, alla domanda su come stesse ha risposto così: "Mi sento bene, la squadra sta cominciando a sentirsi bene ed è meglio per l'Inter. Tra l'assist e il tacco per Bastoni è difficile scegliere, ma alla fine prendo il colpo di tacco".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine chiarissima. E una cosa su Pisa e Como
Le più lette
2 Milan: la buona notizia su Leao. Inter: l’effetto Lautaro e le parole di Dimarco. Juve: la solita grancassa (e il lavoro di Tudor). Napoli: De Bruyne e un’immagine chiarissima. E una cosa su Pisa e Como
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile