Inter, Thuram: "Mi sento bene. Tra l'assist e il colpo di tacco scelgo il secondo"

"Era importante vincere, era la seconda partita e la prima in casa. Non abbiamo preso gol ed è stata una bella serata per noi". Parla così ai microfoni di Inter TV, Marcus Thuram, attaccante nerazzurro che è stato eletto dalla UEFA come MVP del match terminato 3-0 contro lo Slavia Praga e valevole per la seconda giornata di League Phase di Champions League.

Uscito dolorante, alla domanda su come stesse ha risposto così: "Mi sento bene, la squadra sta cominciando a sentirsi bene ed è meglio per l'Inter. Tra l'assist e il tacco per Bastoni è difficile scegliere, ma alla fine prendo il colpo di tacco".