Inter, Thuram: "Servirà una gara seria stasera. Esposito? Felici di averlo"

Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram ai microfoni di Sportmediaset nel prepartita degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Venezia.

"Dobbiamo fare una gara seria, loro l'anno scorso erano in Serie A, non hanno perso tanti giocatori e abbiamo vinto solo 1-0 la scorsa stagione. Bisogna affrontare la partita con serietà. Io sto bene, sto tornando, sto provando a tornare al mio livello. Giocare con Pio? È un attaccante moderno, di riferimento, posso girargli attorno come può farlo lui, siamo felici di averlo in squadra".