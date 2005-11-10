Inter, Chivu: "Como in alto non per caso, servirà tanta personalità con e senza palla"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro il Como valido per l'11^ giornata.

Solo un cambio rispetto a Rotterdam: hai trovato l'equilibrio che serviva?

"E' l'ultima partita di questo ciclo, abbiamo avuto un giorno in più per recuperare. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto di buono".

Cosa hai detto ai tuoi?

"Il Como non ha caso è arrivato tra le prime 4 e lo è anche ora. Sappiamo delle difficoltà e per questo dobbiamo alzare il livello sotto tutti i punti di vista".

La cosa più importante oggi?

"Tanta personalità, sia con la palla che senza. Bisogna avere un pensiero comune nelle due fasi".