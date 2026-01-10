Valentin Carboni a soli 20 anni già si trova dinanzi alla terza occasione da non fallire

Valentin Carboni è ripartito dall'Argentina. Nella serata di giovedì il Racing Club de Avellaneda, società presieduta dal Principe Diego Milito, ha ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2026 del trequartista classe 2005. Il calciatore è stato accolto dal club argentino con tutti gli onori del caso, è stato presentato come: "Potenziale membro della squadra di 26 giocatori che si recherà ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada nei prossimi giugno e luglio". L'Inter che punta ancora su di lui l'ha ceduto di nuovo in prestito secco, l'ha affidato nelle mani del suo ex centravanti sperando che questa per lui possa davvero rappresentare l'occasione giusta per mettere in mostra le sue qualità.

Negli ultimi sei mesi con la casacca del Genoa Valentin Carboni è stato poco più di una comparsa. Nelle idee della società rossoblù avrebbe dovuto prendere il posto di Miretti, in realtà s'è presto accomodato in panchina: meno di seicento minuti complessivi suddivisi in 15 partite, poche presenze da titolare per un calciatore che anche nella sua precedente avventura in prestito, quella all'Olympique Marsiglia, non era riuscito a mettere in mostre le sue qualità seppur per motivi diversi.

All'OM infatti Carboni, dopo un buon avvio di stagione, è stato fermato da un brutto infortunio che l'ha messo fuorigioco per tutto il resto della stagione 2024/25. Era ottobre, il fantasista argentino era in ritiro con la sua nazionale e durante un allenamento agli ordini del CT Scaloni rimediò la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro che di fatto lo costrinse ai box per tutto il resto dell'annata.

Dopo quell'infortunio Carboni non è più riuscito a trovare spazio con continuità. Ad oggi, l'ultima e unica stagione che l'ha visto protagonista nel calcio dei grandi con regolarità è stata quella in quel di Monza, era la Serie A 2023/24. Dalla fine di quel campionato è però già trascorso più di un anno e mezzo e ora Carboni è chiamato a ripartire. L'Inter ci riprova col Racing Club dopo che i prestiti all'OM e al Genoa - per motivi diversi - non hanno prodotto i risultati sperati.