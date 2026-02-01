Inter, Zielinski: "Chi segna non è importante, contano i punti. Cerco di dare il massimo"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 23^ giornata di Serie A.
Sei a quota 4 gol: la tua migliore stagione?
"La migliore stagione era a 8, manca ancora tanto. Chi segna non è importante, contare potare a casa punti fondamentali a Milano".
Stai sostituendo alla grande Calhanoglu, chi gioca lo fa bene: è questa la forza dell'Inter?
"Sicuramente. Tutti hanno grandissime qualità, sono sempre pronti e cercano occasioni per mostrarle. Cerco di dare il massimo, poi aspettiamo i nostri campioni che rientrano dagli infortuni".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile