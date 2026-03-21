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Altro successo risicato, ma tanto basta: Napoli secondo dopo Cagliari. E Conte sogna la rimonta

Altro successo risicato, ma tanto basta: Napoli secondo dopo Cagliari. E Conte sogna la rimontaTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Pierpaolo Matrone

Il Napoli vince ancora, soffrendo ma portando a casa tre punti pesantissimi. All’Unipol Domus finisce 0-1 per la squadra di Antonio Conte, che centra il quarto successo consecutivo – dopo tre vittorie di fila per 2-1 – e chiude nel migliore dei modi il mini-ciclo prima della sosta. Decide Scott McTominay dopo appena un minuto e quindici secondi, con un gol che permette agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan al secondo posto e portarsi a sei punti dall’Inter, impegnata domenica a Firenze.

L’avvio è fulmineo: corner di Politano, Buongiorno colpisce, Caprile devia sul palo e McTominay è il più rapido a ribadire in rete. Lo scozzese sfiora anche il raddoppio poco dopo, ma col passare dei minuti il ritmo cala e il Cagliari prende fiducia. Serve una doppia parata di Milinkovic-Savic su Zé Pedro ed Esposito per conservare il vantaggio, mentre i rossoblù protestano per un contatto sospetto in area. Nella ripresa il Napoli entra in modalità gestione. De Bruyne e Politano impegnano Caprile, McTominay va ancora vicino al gol di testa, ma gli azzurri non chiudono la partita. Il Cagliari prova a restare in gara con Gaetano e qualche mischia in area, senza però creare vere occasioni. Conte inserisce Anguissa e Spinazzola per congelare il possesso e portare a casa il risultato.

Il successo riporta anche il clean sheet, che mancava da due mesi, interrompendo una serie di undici partite con gol subiti. Non brillante ma concreto, il Napoli continua a vincere e resta pienamente in corsa per la Champions, con un occhio anche a chi sta davanti. Nel post gara Antonio Conte non nasconde le ambizioni e guarda anche alla vetta, pur mantenendo prudenza: “Abbiamo fatto un altro passo importante, ma non dobbiamo fermarci. Siamo lì, a -6 dall’Inter, e il nostro compito è mettere pressione a chi sta davanti. In questi mesi i ragazzi sono stati straordinari, nonostante gli infortuni e le difficoltà. Dobbiamo continuare così, senza fare passi falsi, perché in questo campionato basta poco per essere risucchiati. Guardiamo avanti con rispetto, ma anche con la voglia di restare agganciati fino alla fine”.

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