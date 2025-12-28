Live TMW Inter, Zielinski: "Mi sento bene. Obiettivo? Vincere ogni partita"

22:50 – Zielinski, giocatore dell’Inter, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

23:36 - Comincia la conferenza di Zielinski

Come sta dopo i problemi fisici?

"Mi sento bene e voglio sempre fare bene per l'Inter e cerco di dare il mio grande contributo".

Dove può arrivare questa Inter?

"Noi pensiamo partita dopo partita e cerchiamo di dare il massimo in ogni gara. Ci sono tantissimi punti in palio e dobbiamo dare il massimo".

Su cosa bisogna migliorare?

"Sono partito con dei problemi fisici, poi sono riuscito a migliorare. Voglio dare tanto all'Inter e negli ultimi mesi si sta vedendo la mia miglior versione e voglio dare continuità alle mie prestazioni".

23:40 - Termina la conferenza di Zielinski