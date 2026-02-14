Inter, Zielinski: "Per ora il mio gol più importante... Ma dovevamo gestire meglio sul 2-1"

Piotr Zielinski he deciso col suo gol nei minuti finali il derby d'Italia. E' il polacco a segnare con un gran sinistro da fuori il gol del 3-2 contro la Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex Napoli ha così parlato: "Per ora è un gol molto importante, il più importante, ma ha giocato bene tutta la squadra, abbiamo meritato e ora godiamoci questa vittoria perché è tanta roba…".

Un gol che arriva dopo il pareggio della Juventus in inferiorità numerica...

"Dobbiamo evitare queste cose. Siamo andati in vantaggio, eravamo in superiorità e dovevamo gestire meglio. C'è stata un po' di mancanza di concentrazione, ma alla fine l'abbiamo vinta ed è quello che conta".

Finalmente cade anche il tabù scontri diretti...

"Noi volevamo vincere come contro ogni squadra. Anche le partite in cui non abbiamo portato a casa i 3 punti abbiamo fatto vedere di essere forti, ora godiamocela perché abbiamo affrontato una grande Juventus e abbiamo vinto".