Inter, Zielinski: "Champions, sono per il sogno. Con Chivu ho trovato più spazio"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 20:08Serie A
autore Pietro Celeste
21.10.2026 20:08Serie A
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Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Con l'arrivo del mister ho trovato più spazio ed è cresciuta la fiducia. Sono felice di averlo con me e spero di fare grandi cose".
Come mai faticate in fase di copertura?
"Non lo so, dobbiamo migliorare. Lì c'è qualcosa che va sistemato per essere più forte".
E' così importante la Champions per voi come ha detto Marotta o sei dalla parte di Bastoni?
"Sono per il sogno. Noi faremo di tutto per arrivare più un alto possibile dimostrando di essere forti".
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